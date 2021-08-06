«Как грузовик». Хабиб рассказал, у кого из его соперников был самый тяжёлый удар

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что из всех его соперников самым тяжёлым ударом обладал Джастин Гэтжи.



«Этот парень, Джастин Гэтжи, бьёт как грузовик. Никто не бил меня сильнее, чем он. Его удары ногами, руками, левый хук, правый хук, правый апперкот. По сути, я заставил его бить себя. Когда я выходил в октагон, у меня был такой план — я должен затащить его на глубину, а для этого нужно измотать его в стойке, перевести вниз, а затем финишировать», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова BJPenn.



Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.