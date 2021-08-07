Украинский боксёр Хижняк стал серебряным медалистом Олимпиады, проиграв нокаутом в финале

Украинский боксёр Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг, стал обладателем серебряной медали на Олимпийских играх в Токио (Япония). В финальном поединке Александр проиграл нокаутом представителю Бразилии Эберту Консейсану. Отметим, что в первых двух раундах судьи отдали предпочтение украинскому боксёру.
Напомним, среди российских боксёров золото завоевал Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг. В финале Альберт одержал победу со счётом 3:2 над американским боксёром Дюком Рэганом.
В общей сложности на Олимпийских играх в Токио российские боксёры завоевали шесть медалей.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
- 7 августа 2021
-
09:15
-
01:00
-
00:18
- 6 августа 2021
-
23:09
-
22:05
-
21:05
-
20:35
-
19:29
-
18:03
-
16:01
-
14:57
-
14:01
-
12:54
-
11:46
-
10:59
-
09:30
-
08:47
-
08:33
-
02:31
-
00:53
- 5 августа 2021
-
23:51
-
22:03
-
20:56
-
19:55
-
18:47
-
17:57
-
16:23
-
15:20
-
14:12
-
13:22
-
13:17
-
12:40
-
11:04
-
10:27
-
10:21