Украинский боксёр Хижняк стал серебряным медалистом Олимпиады, проиграв нокаутом в финале

Украинский боксёр Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг, стал обладателем серебряной медали на Олимпийских играх в Токио (Япония). В финальном поединке Александр проиграл нокаутом представителю Бразилии Эберту Консейсану. Отметим, что в первых двух раундах судьи отдали предпочтение украинскому боксёру.



Напомним, среди российских боксёров золото завоевал Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг. В финале Альберт одержал победу со счётом 3:2 над американским боксёром Дюком Рэганом.



В общей сложности на Олимпийских играх в Токио российские боксёры завоевали шесть медалей.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.