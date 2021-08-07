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Усман Нурмагомедов и Ислам Мамедов вошли в топ-10 рейтинга легковесов Bellator

Усман Нурмагомедов и Ислам Мамедов вошли в топ-10 рейтинга легковесов Bellator
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Российские бойцы Bellator Ислам Мамедов и Усман Нурмагомедов вошли в топ-10 обновлённого рейтинга промоушена, сообщает официальный сайт организации.

В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по ММА Bellator 263. В рамках основного карда россиянин Усман Нурмагомедов встретился с американцем Мэнни Муро. Россиянин нокаутировал своего соперника в первом раунде.

Ислам Мамедов, в свою очередь, раздельным решением победил американца Брента Примуса.

В настоящий момент Усман Нурмагомедов занимает седьмую строчку в рейтинге лёгкого веса, а Ислам Мамедов располагается на восьмой позиции.

Не обошлось без изменений и в рейтинге женского наилегчайшего веса, где Диана Авсарагова потеряла одну позицию.

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