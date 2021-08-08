Жена Дениса Бойцова: идёт положительная динамика, возникла мысль о перевозе его в Орёл

Ольга Бойцова, жена российского боксёра Дениса Бойцова, рассказала о состоянии здоровья мужа. Бойцов впал в кому после травм головы, полученных в метро Берлина в 2015 году.



«Лечение и восстановление Дениса Бойцова проходит в Германии. Наша семья, как и прежде, живет в Берлине. За время реабилитации мы поменяли четыре клиники и несколько команд лучших немецких специалистов.



Сейчас Денис находится в клинике под наблюдением врачей. Доктора Германии настоятельно рекомендуют наблюдать его в реабилитационном центре круглосуточно. У моего супруга, к счастью, идёт положительная динамика, поэтому у родителей Дениса возникла мысль о его перевозе в Орёл, на домашний уход», — цитируют Ольгу Бойцову «Орловские новости».