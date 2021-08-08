Ган — о победе над Льюисом: я показал мастер-класс в этом бою

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Сириль Ган прокомментировал победу в бою с Дерриком Льюисом на UFC 265, который проходил в Хьюстоне. Напомним, Ган победил в третьем раунде нокаутом и стал временным чемпионом UFC.
«Я показал мастер-класс в этом бою. Льюис не смог даже прикоснуться ко мне. Возможно, только один или два раза.
Он ткнул меня в глаза, я плохо видел на протяжении всего поединка. Справиться с этим было сложно, но я смог.
Льюис действовал так, как мы ожидали. Поэтому он и не смог донести свой удар к цели. Повторюсь, он ни разу не смог меня нормально ударить.
Раз десять он дотянулся до меня, но я ни разу не позволил ему нанести сильный и акцентированный удар. Мы знали, что он будет придерживаться такой тактики и полностью реализовали наш план на бой», – цитирует Гана MMAJunkie.
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