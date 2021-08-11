Тищенко и Кудряшов проведут титульный бой в Екатеринбурге 11 сентября

11 сентября в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК состоится большой вечер бокса от RCC Boxing Promotions, со-главным событием которого станет поединок российских боксёров Евгения Тищенко (8-1, 6 КО) и Дмитрия Кудряшова (24-4, 23 КО). На кону будет стоять пояс WBC International в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), сообщает пресс-служба RCC.
Для олимпийского чемпиона Рио-2016 Евгения Тищенко этот поединок станет возможностью закрыть поражение от Табисо Мчуну и вернуть утерянные позиции. Шанс получить пояс WBC Silver и статус обязательного претендента упущен, теперь боксёра ждёт новый вызов. После своего первого поражения в карьере Евгений внёс изменения в свой тренировочный процесс и нашел нового тренера. Насколько обновлённого Евгения Тищенко мы увидим в ринге — покажет время.
Дмитрий Кудряшов — один из лучших российских крузеров последнего десятилетия, и для Тищенко предстоящий бой будет очень сложным. Последние два года Кудряшов боксирует против очень серьёзных боксеров и чередует победы с поражениями. В 2019 именно в Екатеринбурге он уступил Илунга Макабу и, как и Тищенко, упустил титул серебряного чемпиона WBC, затем он раздельным решением судей выиграл у Вацлава Пейсара, а затем проиграл Евгению Романову. Сейчас Русская Кувалда имеет все шансы вернуться на победную серию, чтобы вновь начать свой путь к титулу чемпиона мира.
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