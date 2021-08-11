Жорж Сен-Пьер заявил, что не собирается возобновлять карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, канадский спортсмен Жорж Сен-Пьер рассказал, что он не собирается вновь драться в ММА.
«Я не собираюсь снова драться, чтобы доказать, что я самый сильный человек в мире. Эта часть моей жизни закончилась, потому что я верю, что мои лучшие годы остались позади. Тем не менее, я готов принять участие в благотворительности или шоу-боях, будь то бокс, грэпплинг или что-то ещё. Это может быть интересно, потому что я спортсмен и готов сделать для удовольствия то, что не повлияет на моё наследие, потому что я делаю это по другой причине», — цитирует Жоржа Сен-Пьера BJPenn.
Первый поединок в смешанных единоборствах Жорж Сен-Пьер провёл в январе 2002 года. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил британца Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.
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