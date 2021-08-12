Батыргазиев: мы не вправе критиковать судей, ведь на них лежит большая ответственность

Российский боксёр Альберт Батыргазиев, ставший обладателем золотой медали Олимпийских игр в Токио, высказался о судействе на Олимпиаде.
«Нужно понимать, что все судьи работают по-разному. У каждого своя субъективная точка зрения. Мы просто не вправе их критиковать, ведь на арбитрах лежит очень большая ответственность.
Я просто стараюсь не давать повода вынести спорный вердикт — веду бой так, чтобы вопросов не возникало вообще. Пытаюсь убедить судей, что достоин победы. Если бы все боксёры мыслили подобным образом, никаких скандалов не было бы и в помине. Как говорится, если не подняли руку, значит, ты не выиграл и где-то недоработал.
В равных поединках действительно может произойти всё. Но не нужно сразу кричать о плохой работе арбитров. Правильнее собрать сумку и идти пахать как лошадь. Поверьте, в спорте подковы счастья не существует. Её требуется самому прибивать к ноге», — приводит слова Батыргазиева «RT на русском».
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