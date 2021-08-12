Макгрегор обвинил Кормье в пьянстве на рабочем месте

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на выпад со стороны Даниэля Кормье.
«Даниэль Кормье — жирное недоразумение. Его состояние с каждым днём всё хуже. Он появился пьяным на медиамероприятии за день до того, как комментировать мой бой. Он работает пьяным за день до того, как комментировать величайший бой в истории?
Комментатор, который находится на рабочем месте пьяным, заслуживает немедленного увольнения. Это было ужасно. Он рыгал в микрофон и отпускал отвратительные штуки. За день до большого боя? Он серьёзно? Это позор.
Тебе ли рассуждать о проблемах с психологией? Твой образ жизни и вес ужасны. Ты пьёшь на работе за день до комментирования шоу имени Макгрегора? Поздравляю Джона Джонса с очередной годовщиной того, как он отправил тебя в нокаут ударом ногой в голову. Добро побеждает зло? Не уверен, что ты зло. Ты просто фальшивка», — цитирует Макгрегора BJPenn.
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