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Диаз отреагировал на многозначительное сообщение Порье в свой адрес

Диаз отреагировал на многозначительное сообщение Порье в свой адрес
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Американский боец UFC Нейт Диаз отреагировал на многозначительное сообщение бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе американца Дастина Порье, которое он оставил в своём «твиттере».

«Нейтан?» — написал Порье.

«Давай драться – только не пугайся на этот раз», — ответил Диаз.

Бой Порье и Диаза должен был пройти ещё в ноябре 2018 года на UFC 230 в Нью-Йорке, однако поединок был отменён, причём каждый из бойцов обвинил в срыве своего оппонента.

В настоящее время Нейт не присутствует в официальных рейтингах UFC. В июне 2021 года он проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей. Что касается Порье, то он на UFC 264 победил Конора Макгрегора, это был их третий поединок. Дастин возглавляет рейтинг легковесов UFC, уступая лишь чемпиону Чарльзу Оливейре.

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