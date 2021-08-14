Магомедов опубликовал первый пост после сенсационного поражения на турнире Bellator 264

Российский боец Bellator Магомед Магомедов опубликовал первую запись в «Инстаграме» после поражения от Рауфона Стотса на турнире Bellator 264.



«Проиграна битва, но не война, как говорится, то что нас не убивает — делает только сильнее. Всем спасибо за поддержку, было хорошо — будет ещё лучше», — написал Магомедов в своём «инстаграме».

Поединок продлился все три раунда. По итогам боя Стотс одержал победу единогласным решением судей.



Напомним, в главном поединке турнира встречались чемпион в среднем весе из Нидерландов Гегард Мусаси и американский претендент Джон Солтер.



Мусаси уверенно доминировал над соперником, перебивая его в стойке. Во втором раунде Мусаси был близок, чтобы оформить досрочную победу, но американец дотерпел. В третьем раунде чемпион победил, оформив технический нокаут.