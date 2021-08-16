Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что собирается завоевать титул в полусреднем весе. Макгрегор ответил на твит болельщика, который спросил у него, каково это — нокаутировать соперников в трёх разных весовых категориях.
«Это потрясающе. Обожаю этот рекорд. Когда я буду драться за титул в полусреднем весе, я тоже вырублю моего оппонента. И это будет самый быстрый нокаут в титульном поединке в UFC. Наибольшее число нокдаунов в титульном бою в UFC (5), а затем ещё один нокаут в бою за титул UFC. Три боя, три нокаута, три новых рекорда. Уже не за горами!», — написал Конор Макгрегор в «твиттере».
Напомним, в ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Конор Макгрегор в этот момент сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошёл в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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