Биспинг считает, что Конор нападает на Кормье из-за его дружбы с Хабибом и Порье

Бывший боец UFC Майкл Биспинг считает, что нападки Конора Макгрегора на Даниэля Кормье вызваны его дружбой с Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
«Если ты Даниэль Кормье и выпиваешь… Вы же все видели Кормье, он большой чувак. Он крепкий и здоровый. Кормье — просто гигантский мужик. Они выпили бутылку пива для шоу в UFC, так что всё было сказано ради красного словца. Не понимаю, почему Макгрегор задевает Кормье, но Кормье ответил ему на все его твиты.
Думаю, Конор так делает только потому что Кормье — друг Дастина Порье. Онни оба из Лафайетта, Луизиана, и Кормье на протяжении всей карьеры поддерживал Порье. Кроме того, он дружит с Хабибом Нурмагомедовым. Для Конора и его лагеря получается так, что Даниэль находится в стане их врага», — сказал Биспинг в эфире своего подкаста.
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