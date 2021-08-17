Дэвид Хэй высказался о возможности проведения реванша с Владимиром Кличко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй ответил на вопрос о возможности проведения реванша с экс-чемпионом мира, украинцем Владимиром Кличко.
«Я действительно хотел подраться с Кличко много лет тому назад, когда смог бы сделать всё, чтобы победить Владимира. Он выглядел действительно здорово в своём последнем бою с Энтони Джошуа. Он создал ему такие же проблемы, как и все остальные, за исключением Энди Руиса. Но мне кажется, на тот момент ему было 42 года. Владимир следит за собой, как и я. Признаюсь, я никогда не видел его в плохой форме.
Не думаю, что реванш с Владимиром будет возможен. У нас было наше время. Я бы очень хотел провести реванш в былые дни, но думаю, эти времена уже в прошлом», — сказал Дэвид Хэй в интервью на канале iFL TV в YouTube.
Кличко и Хэй провели поединок в 2011 году. Победу тогда единогласным решением судей праздновал Владимир.
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