Даррен Тилл боится, что бой Вудли-Пол может быть договорным

Боец UFC в средневем весе Даррен Тилл рассказал, что он думает о боксерском поединке между бывшим бойцом UFC Тайроном Вудли и блогером Джейком Полом.



«Тайрон победил меня честно, по правилам. Но я действительно переживаю, что ему могут заплатить кучу денег за то, чтобы он проиграл предстоящий бой. Я очень этого боюсь.



Если Тайрон действительно будет настроен на победу, то у Пола нет шансов. Но к Джейку Полу я плохо не отношусь. Похоже, что он не плохо боксирует. Наверное, он очень усердно тренируется. Так что я даже не могу предсказать сценарий этого боя», – цитирует Тилла MMA News.



Джейк Пол и Тайрон Вудли проведут поединок 28 августа. Бой будет проходить по правилам бокса в Огайо. Ранее Вудли признал, что за этот бой получит больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC.



Также Вудли говорил, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды». Отметим, что Тайрон является экс-чемпионом UFC.



Пол говорил, что хочет провести поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.