Полный кард Bellator 265 с главным поединком Сергей Харитонов — Чейк Конго

В ночь с 20 на 21 августа по московскому времени в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 265. В его главном событии встретятся ветераны смешанных единоборств — россиянин Сергей Харитонов и представитель Франции Чейк Конго.

Последний поединок Харитонов провёл в Bellator в ноябре 2019 года. Россиянин нокаутом проиграл Линтону Васселу. У Харитонова — 30 побед в ММА при семи поражениях и двух боях, которые были признаны несостоявшимися.



Что касается Конго, то он в октябре 2020 года решением судей проиграл Тимоти Джонсону. В общей сложности 46-летний ветеран одержал 30 побед, потерпел 11 поражений, а ещё два боя были признаны несостоявшимися.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард предстоящего турнира.



Основной кард:



Сергей Харитонов — Чейк Конго

Логан Сторли — Данте Широ

Марсело Голм — Билли Суонсон

Кит Ли — Джорнел Луго.



Предварительный кард:



Тэйлор Джонсон — Фабио Агиар

Майк Хэмел — Брюс Логан

Арчи Колган – Бен Симонс

Дуэйн Джонсон — Девен Фишер

Бэйли Шонфелдер – Кори Могенбург.

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