Анатолий Токов может выступить на турнире Bellator в Москве. Он не дрался почти два года

Российский боец Bellator Анатолий Токов может выступить 23 октября на турнире Bellator в Москве, сообщает «Спорт-экспресс». Соперником россиянина может стать соотечественник Шараф Давлатмуродов.
На счету Анатолия Токова 29 побед в смешанных единоборствах и два поражения. В своём последнем бою, который состоялся в октябре 2019 года на турнире Bellator 229 в США, он победил Грачо Дарпиняна. Победная серия россиянина составляет пять боёв.
29-летний Давлатмуродов ранее не выступал в Bellator. Свой последний поединок он провёл в июне 2021 года на турнире лиги Open Fighting Chanpionship, победив бразильца Клебера Силву единогласным решением судей. Всего в смешанных единоборствах на счету Давлатмуродова 21 бой, в которых он одержал 18 побед и трижды потерпел поражение.
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