Угас прокомментировал победу над Пакьяо и назвал желаемого следующего соперника

Чемпион WBA в полусредней весовой категории Йорденис Угас прокомментировал победу в поединке с бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо. Угас победил Пакьяо единогласным решением судей.

По словам Угаса, после победы над Пакьяо он намерен сразиться с обладателем поясов WBC и IBF Эрролом Спенсом. Именно Спенс должен был драться с Пакьяо, однако бой сорвался из-за травмы глаза у Эррола.

«Теперь план в том, чтобы объединить пояса в полусреднем весе. Все говорили, что он (Пакьяо. — Прим. «Чемпионата») был чемпионом, теперь они знают настоящего чемпиона.

Спенс? Он следующий в списке, с кем я хочу сразиться. Я молюсь за его здоровье», — приводит слова Йордениса Угаса издание The Sun.