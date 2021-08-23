Хабиб Нурмагомедов подвёл итоги пресс-конференции, посвящённой турниру памяти отца
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подвёл итоги пресс-конференции, посвящённой турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
«Сегодня прошла пресс-конференция, приуроченная уже ко второму большому турниру памяти отца между лигами Eagle FC и AMC Fight Nights.
В главном бою вечера Шамиль Завуров встретится в чемпионском поединке за титул AMC Fight Nights с действующим чемпионом этой лиги Нариманом Аббасовым. Для Шамиля этот бой станет последним в его карьере.
Также Сайгид Изагахмаев проведёт бой против Максима Буторина, и этот поединок обещает быть очень интригующим и зрелищным.
Приглашаю всех 17 сентября на наш турнир, который пройдёт в «ЦСКА-Арене», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
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