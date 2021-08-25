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Джо Роган объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов — величайший боец всех времён

Джо Роган объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов — величайший боец всех времён
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Известный комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему, по его мнению, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов является величайшим бойцом в истории смешанных единоборств. На счету россиянина 29 побед в 29 боях в MMA.

«Хабиб — лучший кандидат по той простой причине, что у него нет поражений. Он проиграл всего один раунд. Возможно, он проиграл один раунд Конору (Макгрегору. — Прим. «Чемпионата»), и то, скорее всего, сам отдал его, чтобы сохранить силы и прикончить потом Конора.

Бой с Майклом Джонсоном? Хабиб вынудил его сдаться. Он сделал кимуру и заставил постучать. Можно утверждать, что Хабиб – величайший боец всех времён», — приводит слова Джо Рогана издание MMA Mania.

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