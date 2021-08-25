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Тайсон дал прогноз на бой Вудли — Джек Пол

Тайсон дал прогноз на бой Вудли — Джек Пол
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, что думает о боксёрском поединке между бывшим бойцом UFC Тайроном Вудли и блогером Джейком Полом.

«Пол очень хороший ударник. Считаю, он побьёт Вудли. Тот не такой сильный панчер. Видимо, он выбрал в соперники Пола, чтобы заработать последние большие деньги в карьере», — приводит слова Тайсона BoxingScene.

Джейк Пол и Тайрон Вудли проведут поединок 28 августа. Бой будет проходить в Огайо по правилам бокса. Ранее Вудли признал, что получит за этот бой больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC.

Также Вудли говорил, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды». Отметим, что Тайрон является экс-чемпионом UFC. Пол говорил, что хочет провести поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

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