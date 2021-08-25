Тайсон дал прогноз на бой Вудли — Джек Пол

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, что думает о боксёрском поединке между бывшим бойцом UFC Тайроном Вудли и блогером Джейком Полом.
«Пол очень хороший ударник. Считаю, он побьёт Вудли. Тот не такой сильный панчер. Видимо, он выбрал в соперники Пола, чтобы заработать последние большие деньги в карьере», — приводит слова Тайсона BoxingScene.
Джейк Пол и Тайрон Вудли проведут поединок 28 августа. Бой будет проходить в Огайо по правилам бокса. Ранее Вудли признал, что получит за этот бой больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC.
Также Вудли говорил, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды». Отметим, что Тайрон является экс-чемпионом UFC. Пол говорил, что хочет провести поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.
- 25 августа 2021
-
09:06
-
08:59
-
08:32
-
08:02
-
01:05
- 24 августа 2021
-
23:52
-
22:41
-
22:10
-
21:17
-
20:26
-
19:48
-
18:01
-
16:00
-
15:00
-
13:15
-
11:22
-
10:56
-
10:30
-
10:00
-
09:35
-
09:00
-
08:50
-
08:32
-
07:29
-
01:25
-
00:57
- 23 августа 2021
-
23:50
-
22:56
-
21:30
-
20:43
-
19:54
-
18:20
-
17:54
-
17:52
-
17:51