Тайсон дал прогноз на бой Вудли — Джек Пол

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, что думает о боксёрском поединке между бывшим бойцом UFC Тайроном Вудли и блогером Джейком Полом.

«Пол очень хороший ударник. Считаю, он побьёт Вудли. Тот не такой сильный панчер. Видимо, он выбрал в соперники Пола, чтобы заработать последние большие деньги в карьере», — приводит слова Тайсона BoxingScene.

Джейк Пол и Тайрон Вудли проведут поединок 28 августа. Бой будет проходить в Огайо по правилам бокса. Ранее Вудли признал, что получит за этот бой больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC.

Также Вудли говорил, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды». Отметим, что Тайрон является экс-чемпионом UFC. Пол говорил, что хочет провести поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.