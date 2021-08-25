Хайбулаев вышел на битву взглядов перед PFL 9 в футболке с изображением отца Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Мовлид Хайбулаев вышел на битву взглядов перед PFL 9 в футболке с изображением Абдулманапа Нурмагомедова.



Мовлид будет драться в главном событии турнира с Брендоном Лонэйном. Победитель выйдет в финал Гран-при PFL, где поборется за $ 1 млн с победителем пары Крис Уэйд (США) — Бубба Дженкинс (США).

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Турнир PFL 9 состоится Голливуде (штат Флорида, США) в ночь с 27 на 28 августа мск.



57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля 2020 года во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.