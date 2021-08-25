Хайбулаев вышел на битву взглядов перед PFL 9 в футболке с изображением отца Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Мовлид Хайбулаев вышел на битву взглядов перед PFL 9 в футболке с изображением Абдулманапа Нурмагомедова.
Мовлид будет драться в главном событии турнира с Брендоном Лонэйном. Победитель выйдет в финал Гран-при PFL, где поборется за $ 1 млн с победителем пары Крис Уэйд (США) — Бубба Дженкинс (США).
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
Турнир PFL 9 состоится Голливуде (штат Флорида, США) в ночь с 27 на 28 августа мск.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля 2020 года во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.
- 25 августа 2021
-
22:51
-
21:48
-
20:58
-
19:59
-
18:54
-
18:00
-
15:19
-
15:00
-
14:07
-
14:02
-
13:00
-
11:04
-
09:06
-
08:59
-
08:32
-
08:02
-
01:05
- 24 августа 2021
-
23:52
-
22:41
-
22:10
-
21:17
-
20:26
-
19:48
-
18:01
-
16:00
-
15:00
-
13:15
-
11:22
-
10:56
-
10:30
-
10:00
-
09:35
-
09:00
-
08:50
-
08:32