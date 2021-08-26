Хайбулаев рассказал, почему вышел на битву взглядов перед PFL 9 в футболке с отцом Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Мовлид Хайбулаев объяснил, почему вышел на битву взглядов перед PFL 9 в футболке с изображением Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Турнир PFL 9 состоится в Голливуде (штат Флорида, США) в ночь с 27 на 28 августа мск.

«Почему на стердауны надел футболку с портретом Абдулманапа Нурмагомедова? Всё, чего я добился на данный момент, — его заслуга. Он тренировал нас, выделял нам столько времени, сколько себе не выделял. Наши успехи — это его заслуга», — сказал Хайбулаев в интервью пресс-службе PFL.

Мовлид будет драться в главном событии турнира с Брендоном Лонэйном. Победитель выйдет в финал Гран-при PFL, где поборется за $ 1 млн с победителем пары Крис Уэйд (США) — Бубба Дженкинс (США).

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