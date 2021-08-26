Тищенко рассказал о подготовке к поединку с Кудряшовым

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко поделился подробностями подготовки к поединку с Дмитрием Кудряшовым. Их бой состоится 11 сентября в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК в рамках большого вечера бокса от RCC Boxing Promotions и станет соглавным событием. На кону будет стоять пояс WBC International в первом тяжёлом весе.
«Что делаю, чтобы увеличить выносливость? Во-первых, у меня идёт долгая подготовка именно к этому бою. Здесь (в Екатеринбурге. — Прим. «Чемпионата») я всё лето пробыл начиная с мая. Поэтому думаю, что функционально буду готов. Сейчас мы ничего нового не придумываем, потому что я в последнее время пытался себя стилистически поменять, но ни к чему хорошему это не привело. Что касается кардио, мы больше занимаемся функциональной подготовкой, нежели технической. Это так.
«Есть ли опасения, что соперник будет сильнее физически? Да я, в принципе, думаю, что он не будет настолько физически мощнее, что он стилистически более бьющий, стоящий на ногах. Мы с ним совершенно разные боксёры, и пытаться быть похожими нет смысла. Он будет боксировать за счёт своих качеств, а я — за счёт своих», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
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