«Реванш с Мчуну? Сначала нужно пройти Кудряшова». Главный бой для олимпионика Тищенко

11 сентября в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК состоится большой вечер бокса от RCC Boxing Promotions, соглавным событием которого станет поединок российских боксёров Евгения Тищенко (8-1, 6 КО) и Дмитрия Кудряшова (24-4, 23 КО). На кону будет стоять пояс WBC International в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг).

Корреспондент «Чемпионата» встретился с олимпийским чемпионом Евгением Тищенко и обсудил события прошедшей Олимпиады, изменения в подготовке боксёра к предстоящему поединку и поговорил об особенностях стиля будущего соперника.

Новость по теме Тищенко и Кудряшов проведут титульный бой в Екатеринбурге 11 сентября

«Левиту не повезло с сеткой на ОИ»

— Никто никогда не пройдет мимо этого, но Левит вылетел в 1/8 финала. На ваш взгляд, с чем это связано, можно ли было такое ожидать?

— Можно было ожидать, потому что он возрастной спортсмен и не в самой оптимальной форме. И проиграл он сильному сопернику. Этот испанец серьёзный, один из фаворитов турнира, один из претендентов на золото. И с Гаджимагомедовым он ровно боксировал на европейском отборочном турнире. Раньше он за Кубу боксировал и во всемирной серии бокса выступал за Кубу. Потом он видать в Испанию переехал. Он был одним из лидеров турнира. Левиту не повезло с сеткой, хоть и был вторым посеян. Попадал сразу на испанца, потом — на кубинца ла Круса. Я ожидал, что он до призов может не добраться. Но, конечно, не ожидал, что его нокаутируют.

— Что касается россиянина Муслима Гаджимагомедова. В финале против ла Круса ему здорово не повезло. Там было справедливое судейское решение или всё-таки можно говорить о том, что один из моментов был похож на нокдаун, который не зафиксировал судья?

— Ну да, кстати, нокдаун могли зафиксировать. Наверное, ла Крус был точнее, и там очень сильно зависело от первого раунда. Но Муслиму, к сожалению, не отдали первый раунд, хотя он был очень близкий. Если бы его отдали, бой сложился бы совсем по-другому. А так, Муслиму приходилось рисковать, идти вперёд. Для него это стилистически неудобно, что сыграло на руку ла Крусу. В том, что кубинцу отдали этот раунд, — серьёзное везение.

— Стилистически вы имеете в виду, что он двигался, бегал, велосипедил, головой много качал и т. д.? То есть именно вот эта подвижность в ринге сказалась?

— Ну он слишком уж неудобный боксер. Если в 2016-2017 годах ла Крусу равных не было, он был действительно на голову всех выше. Сейчас с таким стилем в 91 кг олимпийским чемпионом не становятся, чисто везение, на мой взгляд.

— Ну да, он поднялся в весе. Наши ребята завоевали одно золото, в постсоветском пространстве два золота. Это провал с точки зрения отечественного бокса? И с чем это можно связать?

— Да, я видел и был удивлен. Я видел, у казахов вообще ни одного золота нет на этой Олимпиаде по всем вида спорта. И ни одного серебра нет, все бронзы. Ну это, безусловно, провал. Три золота было на прошлой Олимпиаде, у нас одно, у казахов тоже одно. Жалко Хижняк не стал олимпийским чемпионом. Для постсоветского бокса это провал.

А вот для российского бокса, я думаю, это больше успех. Норму выполнили, весовых категорий у мужчин стало меньше. Всё-таки на женский бокс мы менее ориентированы. Для мужчин восемь весовых категорий, в которых завоевали одно золото, одно серебро и три бронзы, это успех.

— На этом фоне очень интересна ситуация с американской сборной по боксу. Они ни одного золота не брали с 2004 года. С чем это можно связать? С тем, что они ориентированы на профессиональный спорт, а не на любительский?

— Хотя со времен Уорда они не брали золото, но на этой Олимпиаде они выступили успешно. У них трое ребят в финале были, учитывая, что они не собирались ехать в Токио, поскольку не провели Панамериканский отбор на Игры. У них только супертяж был в олимпийской сборной, остальные имеют действующие контракты с Top Rank, с Эдди Хирном. И они бы не поехали просто-напросто. И в этих условиях они привезли три медали. Это успех. И нам, бойцам с постсоветского пространства, нужно взять это на заметку, ведь у них нет никакой любительской базы. У них нет какой-то хорошей существующей федерации. И они смогли, будучи не ориентированными на него (любительский бокс. – Прим. «Чемпионата»), оказаться в финалах Олимпийских игр. Это, конечно, серьёзный успех для них.

Фото: РИА Новости

«Перед боем с Кудряшовым больше упираем на кардио»

— Что касается ваших профессиональных дел, вашей профессиональной карьеры. Последний бой с Мчуну не получился. По какой причине это произошло и почему всё в концовке было не очень бодро, если так можно выразиться?

— Да, на самом деле, там много факторов. Во-первых, настил был очень скользким. Очень сложно было показать зрелищный бой. Неправильно была выстроена подготовка, и бой не задался. Здесь по большей части моя вина, хотя опыт у меня есть. Я не смог перевернуть ход боя, боялся устать и имел проблемы в подготовке. Думаю, это случается с каждым боксёром, потому что часто не всё гладко проходит. Больше я надеюсь не повторять прежних ошибок.

— Вы значительно поменяли подготовительный процесс? У вас теперь новый тренер, и вы базируетесь в Екатеринбурге. Насколько это всё удобнее и комфортнее и, с вашей точки зрения, внутренне насколько всё будет лучше?

— Да, в первую очередь, внутренне будет лучше. Я считаю, что здесь все условия для нас. И я имел большие сложности с подготовкой в Москве — нет постоянных залов, нет каких-то организационных моментов. Здесь я на виду, все условия есть, спарринг-партнеры есть, мы готовимся и ни в чем не нуждаемся. В команде «Архангел Михаил» успех напрямую зависит только от нас, потому что в организаторских моментах Академия единоборств РМК делает для нас всё возможное.

— Что касается тренировочного процесса. Что-то предпринимаете, чтобы нарастить выносливость, нормально дышать все раунды, если бой продлится всю дистанцию? Как-то сейчас подстраиваете физику под это?

— Во-первых, у меня идёт долгая подготовка именно к этому бою. Здесь я всё лето пробыл, начиная с мая. Поэтому я думаю, что функционально буду готов. Сейчас мы ничего нового не придумываем, потому что я в последнее время пытался себя стилистически поменять, но ни к чему хорошему это не привело. А что касается кардио, мы больше занимаемся функциональной подготовкой, нежели технической. Это так.

— Соперник будет ощутимо тяжелее вас. Есть ли какие-то опасения, что он будет сильнее вас физически, мощнее? Как вы к этому будете готовиться, двигаться больше?

— Да я, в принципе, думаю, что он не будет настолько физически мощнее, что он стилистически более бьющий, стоящий на ногах. Мы с ним совершенно разные боксеры, и пытаться быть похожими нет смысла. Он будет боксировать за счёт своих качеств, а я — за счёт своих.

«В Екатеринбурге планирую остаться жить»

— Кудряшов заявил, что ему не нравится, как вы боксируете. Нет ли вариантов, что вы постараетесь переиграть Дмитрия в его же стиле?

— Нет, конечно. Даже не пытаемся показать другой бокс каким-то недоброжелателям. Его мнение — это его мнение. У всех окружающих есть личное мнение, которое в лицо мало кто способен высказать. Я видел это интервью Кудряшова. Он говорил это без какого-то злого умысла, как мне показалось. Он просто высказал свое мнение, а на результат боя это вряд ли как-то повлияет.

— То есть мы не можем это назвать трэш-током? Он просто высказал свое мнение?

— Да, это исключительно его мнение.

— Что касается переезда в Екатеринбург. Варианты попробовать свои силы за океаном вами рассматриваются? Или вы планируете остаться здесь, в России, в Екатеринбурге? Я имею в виду, прежде всего, тренировочный процесс.

— Я хочу остаться здесь в плане жизни, привезти сюда семью, жену. Жена уже приезжает, на следующей неделе будет здесь. По поводу тренировочного процесса… Всё будет зависеть от моих выступлений. Если у меня будет выгодное предложение из Штатов, я, возможно, буду там делать тренировочный лагерь, проводить бои. Но именно в бытовом плане и в плане жизни я бы хотел остаться здесь в Екатеринбурге.

— То есть вы не откажетесь от такой возможности, если она представится в случае успешного выступления с Кудряшовым? Я так понимаю, там же ещё 1-2 боя и можно рассчитывать на поединок за большой пояс?

— Так это всё зависит от перспектив. Мы не дерëмся в Штатах, потому что там не дерутся крузера, в Штатах нет известных бойцов первого тяжёлого веса. Их не покупает телевидение, и ориентироваться на Америку сейчас очень сложно. Если в этом весе и проходят какие-то бои, это либо в Англии или в Европе. Если нам представится шанс сразиться за рубежом, в Америке, в Англии, в Европе, если это ещё и титульный шанс будет, мы с удовольствием им воспользуемся.

— Бытует такое мнение, что, когда профессиональный боксер постоянно находится, тренируется и варится в российском профессиональном спорте, очень легко прослыть домашним, российским бойцом. Например, те же самые промоутеры из-за рубежа могут просто не смотреть в сторону человека, который дерëтся только у себя в стране. Или это предрассудки и на самом деле всё работает по-другому?

— Да у каждого своя ситуация. Я не раз такой вопрос слышал от многих наших боксеров. Опять же, если смотреть на мой любительский опыт, у нас все бои выездными были. Поэтому я сомневаюсь, что это будет кого-то смущать. Просто у меня контракт здесь, я бои делаю здесь. RCC делает бои, каких-то финансово выгодных предложений со стороны нет. Как только они появятся, мы будем драться там, где для нас будет выгоднее.

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«Нужно победить Кудряшова и двигаться дальше»

— У вас открытый контракт. И у вас нет какого-то определенного количества боëв на RCC?

— У меня контракт на 6 боёв. Возможно, мы будем его пролонгировать, потому что у меня есть поражение. Я, честно, даже не вникал, потому что сейчас не в той компетенции, не в том статусе, чтобы что-то оспаривать и быть чем-то недовольным. Я, наоборот, благодарен руководству RCC Boxing, всем причастным, академии за то, что дали мне шанс реабилитироваться и теперь все зависит исключительно от меня.

— Когда всё пойдёт хорошо, есть надежда и расчёт на то, что сам RCC Boxing будет заинтересован в ваших серьёзных больших боях. Тем более то, что они смогли собрать все титульники в один вечер, это, на самом деле, здорово. Это говорит о том, что и здесь перспектив может быть достаточно.

— Да, во-первых, компания новая достаточно, не так давно на рынке. Она самая успешная на данный момент в российском промоушене. Более зрелищных, более конкурентных шоу не делает никто. Думаю, со мной все согласятся. И где бы я ни бывал по стране, все ставят в пример наши шоу RCC. Поэтому для меня в каком-то плане даже честь тут драться. И я думаю, в ближайшее время у нас появятся чемпионы, тут очень много ребят находятся высоко в рейтингах. Шавкат Рахимов должен проводить чемпионский бой. Мага Курбанов имеет хорошие шансы по проведению чемпионского боя. Заур Абдуллаев дрался в главном бою с Хэйни, хоть и неудачно. RCC Boxing делает всё возможное, чтобы нас выдвинуть и чтобы мы представляли наш промоушен на самом высоком уровне.

— Судя по количеству классных бойцов в боксе и в ММА, здесь прям какой-то магнит притяжения не только для всего Урала, но и для всего СНГ по большому счету.

— Ну здесь многим Екатеринбург действительно дал путь, именно RCC Boxing, именно Игорь Алексеевич Алтушкин. Я всё-таки сюда приезжал в ранге действующего олимпийского чемпиона, а многие ребята приезжали в академию из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. И сейчас вот Шавкат Рахимов проводит чемпионский бой, Мухаммад Якубов в пятёрку или даже в тройку лучших в WBC входит. Они всю свою карьеру сделали здесь. И я не сомневаюсь, что, если у меня будет здоровье, смогу сделать успешную профессиональную карьеру именно здесь. Даже несмотря на мое поражение и сложное положение, я смогу убедить всех в обратном.

— После победы над Кудряшовым будут мысли о том, чтобы вернуться и реваншироваться за прошлый год?

— Я думаю будут, дай бог мне выиграть этот бой. Дальше будут планы. Он (Мчуну. — Прим. «Чемпионата») должен сначала драться с Макабу, так как Папин был первым претендентом, но он травмирован. У него прооперированы локоть и плечо. Я желаю ему скорейшего восстановления и быстрее провести бой за титул. Он долго к этому идёт. Я буду искренне за него болеть. Каких-то очных противостояний у нас пока не намечается. Но бой с Кудряшовым — это большой бой, и сначала его нужно пройти. Будем отталкиваться от того положения, в котором будем находиться на период времени после боя с Дмитрием.