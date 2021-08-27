Джошуа поделился мнением о бое с Усиком

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа рассказал об ожиданиях от поединка, в котором его соперником станет бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.

«Усик — сложный соперник? Сто процентов. Он прекрасно двигается по рингу, для боя с таким соперником очень важна концентрация. Готовлю себя к 12-раундовому бою. Мне важно пробивать комбинации в четыре удара, а не бить одиночными.

Сейчас я провожу спарринги по 15 раундов, мне важно хорошо подготовиться к бою с Усиком. Это главный момент. Я не стану торопиться, буду боксировать умно, чтобы нокаутировать его», — приводит слова Джошуа BoxingScene.