Аскрен — Вудли: Тайрон, просто надери задницу Полу

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Бен Аскрен обратился к экс-чемпиону UFC Тайрону Вудли в преддверии его поединка с Джейком Полом.



«Я вот что скажу: если Пол сможет победить Тайрона, я, вероятно, буду чувствовать себя намного лучше из-за того, что со мной произошло. Но, думаю, это маловероятно. Тайрон, просто надери задницу Полу», — цитирует Аскрена BJPenn.



Джейк Пол и Тайрон Вудли сразятся 28 августа. Бой будет проходить в Огайо (родном штате Пола. — Прим. «Чемпионата») по правилам бокса. Ранее Вудли признал, что получит за этот поединок больше, чем за бои, которые он проводил в UFC. Кроме того, Вудли заявлял, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды».