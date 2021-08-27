Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аскрен — Вудли: Тайрон, просто надери задницу Полу

Аскрен — Вудли: Тайрон, просто надери задницу Полу
Комментарии

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Бен Аскрен обратился к экс-чемпиону UFC Тайрону Вудли в преддверии его поединка с Джейком Полом.

«Я вот что скажу: если Пол сможет победить Тайрона, я, вероятно, буду чувствовать себя намного лучше из-за того, что со мной произошло. Но, думаю, это маловероятно. Тайрон, просто надери задницу Полу», — цитирует Аскрена BJPenn.

Джейк Пол и Тайрон Вудли сразятся 28 августа. Бой будет проходить в Огайо (родном штате Пола. — Прим. «Чемпионата») по правилам бокса. Ранее Вудли признал, что получит за этот поединок больше, чем за бои, которые он проводил в UFC. Кроме того, Вудли заявлял, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды».

Новость по теме
Пол — о Вудли: ещё одно тело, которое поможет мне создать подборку ярких моментов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021