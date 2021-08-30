Бёрнс: Джейк Пол плохо боксирует. Но гораздо лучше, чем мы думали

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, отреагировал на поединок боксёра и видеоблогера Джейка Пола и экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. Пол победил Вудли раздельным решением судей.

«Джейк Пол плохо боксирует. Но гораздо лучше, чем мы думали! Тайрон Вудли сделал деньги и больше не захочет драться», — написал Бёрнс в своём «твиттере».

Напомним, в результате поединка Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.