«Хабиб убил бы его». Соперник Немкова отреагировал на слова Ли о Нурмагомедове

Боец Bellator Энтони Джонсон, чьим следующим соперником станет россиянин Вадим Немков, прокомментировал слова бойца UFC Кевина Ли о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Ранее Ли заявил, что у Нурмагомедова в соперниках не было ни одного хорошего борца.
«Кевин говорит глупости. Он крутой и всё такое, но он продолжает говорить, как будто он тот самый парень (способный победить Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата»). Хабиб убил бы его. Дело не в том, чтобы быть борцом, а в том, чтобы уметь собрать всё это воедино.
Когда Кевин боролся с элитными бойцами и действительно казался угрозой? Не могу вспомнить ни одного боя. Да, он крутой, не слабак, но и только. Я не его ненавистник и не его фанат, я просто так считаю. Это не разочарование ни для кого, кроме него!» — написал Джонсон в комментариях к соответствующему посту в «инстаграме» MMA Uncensored.
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