Роналдо отреагировал на гол Хабиба Нурмагомедова на тренировке

Легендарный бразильский нападающий Роналдо оставил комментарий под постом Хабиба Нурмагомедова, в котором тот показал, как обводит вратаря и забивает гол на тренировке.
Роналдо отреагировал на это несколькими эмодзи с изображением аплодисментов.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
- 1 сентября 2021
-
10:14
-
09:36
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:21
-
07:04
-
00:28
- 31 августа 2021
-
23:58
-
22:50
-
22:11
-
21:02
-
20:01
-
18:47
-
17:52
-
17:00
-
15:30
-
15:04
-
13:42
-
13:01
-
11:02
-
10:06
-
08:54
-
08:32
-
08:02
-
07:44
-
07:32
-
00:53
-
00:45
- 30 августа 2021
-
23:07
-
21:57
-
19:57
-
19:41
-
18:34