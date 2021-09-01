Хабиб Нурмагомедов забил гол на тренировке и обратился к Кариму Бензема

Российский экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил видео своего гола с тренировочного матча в социальной сети «Инстаграм», отметив французского форварда Карима Бензема.

«Карим Бензема, пришли своё местоположение. Обводка вратаря и гол, не всем дано понять», — написал Нурмагомедов в своём аккаунте в «Инстаграме». В комментариях к посту Бензема ответил Нурмагомедову: «Бро, увидим».

Напомним, в конце апреля Нурмагомедов поздравил Бензема с голом в ворота «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов (1:1). Этот гол стал для француза 71-м в ЛЧ. По числу забитых мячей в этом турнире Бензема догнал экс-форварда «сливочных» Рауля.

«Хорошая работа, брат», — написал тогда Хабиб в своём аккаунте в социальной сети.