Менеджер Нурмагомедова ответил Макгрегору, который потроллил Хабиба по поводу ринг-гёрлз

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил троллинг бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора в адрес российского бойца.
Ранее Нурмагомедов заявил, что ринг-гёрлз, которые выносят таблички с номерами раундов, — это самое ненужное в смешанных единоборствах. Макгрегор в ответ на это опубликовал картинку, на которой мужчина, символизирующий Хабиба, закрывает глаза, увидев двух ярких ринг-гёрлз.
«Ты хочешь быть хотя бы наполовину таким человеком, как он. Ты его обожаешь», — написал Абдель-Азиз в «Твиттере».
Посмотреть пост с соответствующей картинкой можно в «твиттере» Али Абдель-Азиза.
Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.
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