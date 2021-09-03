«Постоянно обвинять власти непорядочно и подло». Чемпион ОИ снялся с выборов в Госдуму

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев снялся с выборов в Государственную Думу Российской Федерации и выступил с заявлением, в котором объяснил своё решение. Мехонцев планировал принять участие в выборах по 172-му одномандатному избирательному округу.

«Я принял для себя решение снять кандидатуру с выборов депутатов Государственной Думы по 172-му одномандатному избирательному округу.

Я спортсмен и всегда старался быть честным и со своими соперниками, и самое главное — с самим собой. Сейчас, когда я вижу, когда отдельные кандидаты откровенно врут и буквально выворачиваются наизнанку, подстраиваясь под дешёвую политическую конъюнктуру, участвовать в такой кампании я не хочу и не буду.

Можно много рассуждать о том, что у нас есть проблемы в области здравоохранения, образования, дорог. Это так, бесспорно. Но самое главное, что сейчас обеспечивает нам наше государство, — это мирное небо над нашей головой.

Помимо укрепления обороны, за последние годы президентом и правительством сделано много хорошего и для простых людей. Детей бесплатно кормят в школах до 5-го класса, повысили материнский капитал и стали платить его за первого ребёнка, ввели льготную ипотеку для многодетных семей — да и много чего другого. Не замечать это и видеть только плохое, постоянно обвинять власти в обмане и воровстве — это непорядочно и подло. Я так не могу и заниматься этим не буду.

Именно поэтому я принял такое решение и выхожу из избирательной кампании. Продолжу помогать землякам не политической болтовнёй, а реальными делами», — приводит слова Мехонцева пресс-служба Федерации бокса России.