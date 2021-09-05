Жорж Сен-Пьер: Конор Макгрегор ещё может удачно вернуться в бои

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер считает, что экс-чемпиону организации Конору Макгрегору ещё под силу удачно вернуться в бои.
«Конор всё ещё молод. Понимаете, о чём я. Но каждый боец реагирует на возраст по-разному. Для бойца это его пробег. Думаю, Конор ещё может вернуться, но есть и другие бойцы, для которых нет дороги назад, потому что мы знаем, что их лучшие дни остались в прошлом.
Когда тебе больше сорока, ты уже проходишь свой пик с точки зрения спортивных навыков. Конечно, ты набираешь опыт бой от боя, но твои кондиции будут становиться всё хуже, особенно в вопросе восстановления после боёв», — приводит слова Сен-Пьера Sportskeeda.
Напомним, в ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Конор Макгрегор в этот момент сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошёл в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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