Промоутер рассказал об ужасном состоянии А. Емельяненко

Глава промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал, что ещё не так давно боец MMA Александр Емельяненко, который 18 сентября проведёт боксёрский бой с блогером Артёмом Тарасовым, пребывал в ужасном состоянии.
«Кажется, идея организовать бой Емельяненко — Тарасов появилась в июле или августе. Мы прямо быстро организовались: позвонили менеджеру Александра, договорились, встретились, и вот скоро вы сможете увидеть этот бой.
Скажу вам честно и откровенно: на тот момент, когда мы только хотели организовать этот бой, когда появились, скажем так, его зародыши, Александр был в ужасном состоянии. Но то состояние, в котором он подошёл к этому бою, конечно, уже, наверно, пугает Артёма Тарасова. Он сейчас свою уверенность показал, но состояние Емельяненко уже совершенно другое. Александр просто в наилучшей форме», — рассказал Арутюнян в интервью YouTube-каналу «РБ Спорт: Единоборства».
- 10 сентября 2021
-
11:39
-
10:50
-
10:32
-
10:12
-
09:50
-
09:32
-
09:20
-
08:32
-
00:31
- 9 сентября 2021
-
23:28
-
22:16
-
21:39
-
20:37
-
19:52
-
19:47
-
19:30
-
18:44
-
18:09
-
16:36
-
16:05
-
15:01
-
15:00
-
13:53
-
13:41
-
12:54
-
12:20
-
12:00
-
11:54
-
11:01
-
10:50
-
09:52
-
09:40
-
09:37
-
09:21
-
09:00