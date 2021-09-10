Промоутер рассказал об ужасном состоянии А. Емельяненко

Глава промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал, что ещё не так давно боец MMA Александр Емельяненко, который 18 сентября проведёт боксёрский бой с блогером Артёмом Тарасовым, пребывал в ужасном состоянии.

«Кажется, идея организовать бой Емельяненко — Тарасов появилась в июле или августе. Мы прямо быстро организовались: позвонили менеджеру Александра, договорились, встретились, и вот скоро вы сможете увидеть этот бой.

Скажу вам честно и откровенно: на тот момент, когда мы только хотели организовать этот бой, когда появились, скажем так, его зародыши, Александр был в ужасном состоянии. Но то состояние, в котором он подошёл к этому бою, конечно, уже, наверно, пугает Артёма Тарасова. Он сейчас свою уверенность показал, но состояние Емельяненко уже совершенно другое. Александр просто в наилучшей форме», — рассказал Арутюнян в интервью YouTube-каналу «РБ Спорт: Единоборства».