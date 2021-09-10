Кудряшов ответил, можно ли 58-летнего Холифилда допускать к бою с Белфортом

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов ответил на вопрос, можно ли было 58-летнего Эвандера Холифилда допускать к бою с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом. Поединок состоится в ночь с 11 на 12 сентября мск.

«Ну, во-первых, Белфорт не боксёр. А во-вторых, Холифилд — это совсем другая лига, это другой уровень. Кроме того, кто сказал, что там не будет каких-то договорённостей? Можно вспомнить спарринг Роя Джонса с Майком Тайсоном.

Тот факт, что Атлетическая комиссия Калифорнии не выдала Эвандеру лицензию, может говорить о том, что поединок будет настоящим. Но я думаю, что Холифилд справится, посмотреть будет интересно.

Пропустить удар в 58 лет? Ну вы знаете, Холифилд за свою жизнь пропускал столько, что одним ударом больше, одним меньше...» — рассказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.