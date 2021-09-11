Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев пригласил Путина на совместную тренировку

Чемпион Олимпийских игр в Токио (Япония) Альберт Батыргазиев пригласил президента РФ Владимира Путина провести совместную тренировку. Путин 11 сентября в Москве вручает государственные награды российским спортсменам, завоевавшим золотые медали на Олимпиаде в Токио.
«Знаю, что вы занимаетесь спортом. Хотел бы пригласить вас на совместную тренировку к нам на одну из наших олимпийских баз. Для нас это будет стимулом, мотивацией для новых побед», — цитирует обращение Батыргазиева к Путину «Р-Спорт».
Напомним, российский боксёр Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал победу на Олимпийских играх в Токио (Япония). В финальном поединке со счётом 3:2 россиянин одолел представителя США Дюка Рейгана.
На Олимпийских играх в Токио Россия заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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