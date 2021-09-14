Джейк Пол выразил готовность провести бой с Хабибом

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол выразил готовность провести поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
«Я настолько уважаю Хабиба, что, конечно, не стал бы троллить его. Я бы просто сказал: «Ты лучший, но давай сражаться», — приводит слова Пола Sportskeeda, ссылаясь на подкаст The Fullsend Podcast.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
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