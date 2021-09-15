«Хотел кое-что написать. Лучше не буду». Хабиб — о новом фото Уланбекова со слонихой

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков, выступающий в UFC в наилегчайшей весовой категории поделился с подписчиками своего "инстаграма" новой фотографией. На снимке Тагир запечатлён со слонихой.



«Сильная и волевая, моя подруга Люси. Скоро увидимся, мой друг», — подписал фото Тагир.

Фото можно посмотреть на странице Тагира Уланбекова в «Инстаграме».

Комментарий под снимком оставил бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов.



«Хотел кое-что написать. Лучше не буду», — написал Хабиб.

30-летний Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) единогласным решением судей он победил бразильского бойца MMA Бруно Сильву. Всего на счету российского спортсмена 14 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел одно поражение. Что касается 37-летнего Нэма, то у него 20 побед, 12 поражений и одна ничья в 33 поединках в MMA.