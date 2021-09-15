Хельвани: в ММА появится новая лига, похожая по структуре на НБА и НХЛ

Инсайдер ESPN Ариэль Хельвани сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о создании новой лиги ММА, структура которой будет похожа на традиционные лиги в игровых видах спорта — НБА, НХЛ и NFL.

«Согласно источникам, ряд влиятельных представителей индустрии собрались вместе, чтобы создать новую лигу ММА, которая по своей структуре будет больше похожа на НБА/НХЛ/NFL, чем на классический ММА-промоушен. В этой новой лиге будет ассоциация спортсменов, которая реализует гарантированное распределение доходов 50 на 50, даст гарантию по контрактам, медицинскому страхованию, страхованию по завершении карьеры, а также пенсионный план. Мне сказали, что в ближайшие дни ожидается анонс этой лиги, а её запуск планируется в 2023 году», — написал Ариэль Хельвани на своём сайте.