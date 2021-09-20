А. Емельяненко согласился на реванш с Кокляевым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко согласился провести матч-реванш со стронгменом Михаилом Кокляевым. Об этом сообщил сам Кокляев.

По словам Михаила, второй бой планируется провести в 2022 году. В первом поединке, состоявшемся в ноябре 2019 года, Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.

«На следующий год планируем. Он дал согласие. Официально мы ещё не заявляли об этом. Скоро начнём раскачивать бой. Через наших представителей переговоры ведутся, хотелось бы снова на базе «РЕН ТВ».

Думаю, всё получится, вариантов ведь не так уж много, все дороги ведут ко мне, к человеку со штангой. Мы первые ввели эту моду, собрали кучу народу — 10 тысяч на стадионе, побили телевизионные рейтинги за всю историю существования «РЕН ТВ». У меня будет промежуточный бой перед реваншем с Сашей. Не могу сказать с кем по соглашению с телеканалом», — приводит слова Кокляева News.ru.