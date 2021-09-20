«Ты куда побежал?» А. Емельяненко высмеял Тарасова картинкой с Усэйном Болтом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую запись. На снимке-коллаже Емельяненко и его соперник, блогер Артём Тарасов якобы принимают участие в олимпийских соревнованиях по лёгкой атлетике, причём Тарасов опережает легендарного ямайского спринтера Усэйна Болта.
«Ты куда побежал, Тарасов?» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Таким образом, Емельяненко высмеял Тарасова, который, по мнению Александра, всё время бегал от него по рингу. Первый отрезок боя, состоявшегося в минувшие выходные, остался за Тарасовым. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Емельяненко сумел прибрать инициативу и уверенно провёл концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.
Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Емельяненко в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует подраться с Вячеславом Дациком.
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