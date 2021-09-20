А. Емельяненко и Тарасов потроллили друг друга в «Инстаграме»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и блогер Артём Тарасов обменялись репликами в «Инстаграме». В минувшие выходные Емельяненко провёл боксёрский поединок с Тарасовым и победил единогласным решением судей. Александр был недоволен, что Артём, по его мнению, всё время бегал от него по рингу.

«Беги, Тёма, беги», — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

«Лучше бежать и потом наносить удары, которые привели к сечкам и ссадинам. Дал, дал — ушёл! Первый раунд мой, а дальше что-то пошло не так», — ответил Тарасов в комментариях.

Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru

Первый отрезок боя остался за Тарасовым. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Емельяненко сумел прибрать инициативу и уверенно провёл концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.

Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Емельяненко в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует подраться с Вячеславом Дациком.