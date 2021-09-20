Арман Царукян объявил о желании сразиться с Фергюсоном и подколол Нурмагомедова

Российский легковес UFC Арман Царукян заявил о желании провести бой с американцем Тони Фергюсоном.

«Если он (Дэн Хукер. — Прим. «Чемпионата») выиграет свой бой, тогда я подожду его. Если он проиграет, тогда я не буду его ждать. Я лучше вызову на бой кого-то другого, потому что в нашем весовом дивизионе много хороших бойцов, и я готов драться с любым из топ-15.

Но, как я говорил ранее, хотел бы провести бой с Тони Фергюсоном. У него есть опыт: он самый возрастной парень в топ-15, а я самый молодой. Думаю, это будет хороший бой: молодой против возрастного. Тони проиграл три последних поединка, но у него большое имя и он по-прежнему опасен.

В России многие люди его знают и думают, что Фергюсон может побить Хабиба Нурмагомедова. Сам я так не считаю, но в этом есть определённая интрига, так что я хотел бы подраться с ним», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу MMA Junkie.

Также Царукян подколол экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Не волнуйся, Тони, я не ем тирамису», — написал Арман в «сториз» своего «инстаграма». Ранее Фергюсон не раз троллил Нурмагомедова, намекая в различных формах, что тот обожает тирамису.