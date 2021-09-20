Мэнни Пакьяо подтвердил, что завершил боксёрскую карьеру

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, выдвинувший свою кандидатуру на на пост президента Филиппин, подтвердил, что завершил свою спортивную карьеру.



«Моя карьера? Она уже закончена. Всё кончено. Я давно занимаюсь боксом, и моя семья говорит, что уже достаточно. Я просто продолжал боксировать, потому что я действительно увлечён этим видом спорта. И я буду поддерживать других боксёров из моей страны», — сказал Мэнни Пакьяо в интервью YouTube-каналу Toni Gonzaga Studio.



Напомним, в последнем поединке Пакьяо неожиданно проиграл кубинскому боксёру Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Поединок Угаса и Пакьяо прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для 42-летнего Пакьяо этот поединок стал первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой.

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