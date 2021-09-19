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Мэнни Пакьяо выдвинулся на пост президента Филиппин

Мэнни Пакьяо выдвинулся на пост президента Филиппин
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Знаменитый боксёр Мэнни Пакьяо официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин, выборы состоятся в мае. В ноябре 2020 года экс-чемпион мира в восьми весовых категориях возглавил правящую партию страны.

Ранее Пакьяо неожиданно проиграл кубинскому боксёру Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Поединок Угаса и Пакьяо прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для 42-летнего Пакьяо этот поединок стал первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой.

Изначально соперником Пакьяо должен был стать чемпион мира по версиям WBC и IBF Эррол Спенс, однако бой был отменён.

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