Мэнни Пакьяо выдвинулся на пост президента Филиппин

Знаменитый боксёр Мэнни Пакьяо официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин, выборы состоятся в мае. В ноябре 2020 года экс-чемпион мира в восьми весовых категориях возглавил правящую партию страны.



Ранее Пакьяо неожиданно проиграл кубинскому боксёру Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Поединок Угаса и Пакьяо прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для 42-летнего Пакьяо этот поединок стал первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой.



Изначально соперником Пакьяо должен был стать чемпион мира по версиям WBC и IBF Эррол Спенс, однако бой был отменён.

Новость по теме Видео: жена Пакьяо кормит Мэнни с ложки после поражения от Угаса