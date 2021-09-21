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Магомед Курбанов рассказал, когда сразится с Тимом Цзю

Магомед Курбанов рассказал, когда сразится с Тимом Цзю
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Российский боксёр Магомед Курбанов рассказал, когда состоится его поединок с австралийцем Тимом Цзю, сыном бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю.

«Моё желание стать чемпионом мира ни на грамм не убавляется, а только стремительно прибавляется. Бой с Тимом Цзю реален. Если мы оба будем активными боксёрами, то этот бой случится в течение года-полутора.

Сейчас WBO сделала Цзю обязательным претендентом, а я буду следующим. Да, мы можем сидеть и ждать развития событий, но не хотим этого, поэтому сейчас будем боксировать с Патриком Тейшейрой, который располагается на четвёртой строчке. Хотим ещё больше укрепить наши позиции», — приводит слова Магомеда Курбанова «Р-Спорт».

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