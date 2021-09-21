Менеджер Емельяненко рассказал о гонораре Александра за бой с Тарасовым

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, ответил на вопрос о гонораре подопечного за боксёрский бой с Артёмом Тарасовым. Емельяненко победил Тарасова единогласным решением судей.
«Не могу сказать цифру, так что отвечу просто: очень солидный. Не меньше, чем он зарабатывал до этого. А если учесть все наши рекламные интеграции до боя и во время боя, то эта сумма становится ещё больше. В случае с Сашей таких денег хватает на безбедное существование минимум на полгода.
Насчёт рекордов не знаю. С тем же Джиганом, например, есть уже подтверждённая сумма в 30 миллионов рублей. Конечно, я был бы не против, если бы и в бою с Кокляевым присутствовали те же цифры, но мы же с вами понимаем, что сумма будет меньше. Всё это сложно рассчитать просто потому, что иногда его рекламный гонорар может занимать до 50% общей суммы», — цитирует Бостанова Legalbet.
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