Немков отреагировал на снятие Джонсона с боя с ним
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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал то, что Энтони Джонсон, который должен был сразиться с ним в октябре, снялся с боя из-за болезни.
«Мне просто пришло смс-сообщение, что соперник снимается с боя. А что произошло, мы даже не уточняли, особо неинтересно. Разницы, с кем драться, нет. Но с Джонсоном был бы более громкий, крутой бой, литовца особо никто не знает.
Посмотрели бои Энгликаса, он непроходной боец, достаточно сильный. Я его видел на турнире в апреле на взвешивании, бои не смотрел и не общался. Чем он для меня опасен? Борется неплохо, в стойке боксирует нормально», — рассказал Немков в прямом эфире в «инстаграме» Игоря Лазорина.
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