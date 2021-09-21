Боец команды Ф. Емельяненко: бой А. Емельяненко — Тарасов — это пародия

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков, который входит в команду легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко, поделился мнением о боксёрском поединке с участием бойца MMA Александра Емельяненко и блогера Артёма Тарасова. Емельяненко-младший победил Тарасова единогласным решением судей.

«Я так понял, что Саша бегал за Тарасовым и не мог догнать. Было пару моментов с разменами, а так бой был «на задней передаче». После таких боёв люди должны понять, что надо смотреть поединки, где дерутся спортсмены-профессионалы, а не такую пародию на бои.

Тут людям просто было интересно посмотреть, в каком состоянии Александр Емельяненко после «движух». Для боя с Тарасовым этого достаточно, но пока рано выходить на какой-то серьёзный уровень», — приводит слова Немкова ТАСС.